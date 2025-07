Marc Marquez triumfoval po šprinte aj v pretekoch na VC Nemecka

VC Nemecka MotoGP - výsledky:



1. Marc Marquez (Šp./Ducati Lenovo) 40:24,854 min., 2. Alex Marquez (Šp./Gresini Ducati) +6,380, 3. Francesco Bagnaia (Tal./Ducati Lenovo) +7,080, 4. Fabio Quartararo (Fr./Monster Energy Yamaha) +18,738, 5. Fermin Aldeguer (Šp./BK8 Gresini Racing) +18,916, 6. Luca Marini (Tal./Honda HRC Castrol) +24,743







priebežné poradie (po 11 z 22 pretekov):



1. M. Marquez 344 b, 2. A. Marquez 261, 3. Bagnaia 197, 4. Fabio Di Giannantonio (Tal./Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 142, 5. Franco Morbidelli (Tal./Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 139, 6. Marco Bezzecchi (Tal./Aprilia Racing) 130

Sachsenring 13. júla (TASR) - Španiel Marc Marquez z tímu Ducati Lenovo dokázal po triumfe v sobotňajšom šprinte zvíťaziť aj v nedeľňajších hlavných pretekoch v triede MotoGP na Veľkej cene Nemecka seriálu MS cestných motocyklov. Na druhom mieste finišoval jeho brat Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) a tretí bol Talian Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo).Marquez tak potvrdil suverénne počínanie v tohtoročnej edícii svetového šampionátu, v ktorej naháňa siedmy titul majstra sveta, čím by zopakoval zápis legendárneho Taliana Valentina Rossiho. Pri svojom jubilejnom 200. štarte v MotoGP získal 69. víťazstvo, siedme v tomto kalendárnom roku. „Sachsenring bol opäť super špeciálny a od začiatku som sa tu cítil dobre. Sebavedomie bolo na vysokej úrovni, keďže som vyhral predchádzajúce tri podujatia. Je to neuveriteľné, že sa mi podarilo uspieť vo štvrtých pretekoch v rade,“ uviedol Marquez v televíznom rozhovore. Podujatie na Sachsenringu poznačilo množstvo pádov, až osmička jazdcov nebola klasifikovaná. Jeho brat Alex dokázal získať druhé miesto aj so zlomenou rukou.Na čele má 32-ročný Španiel náskok už 83 bodov pred svojim bratom Alexom, tretí je Bagnaia so stratou 147 bodov.