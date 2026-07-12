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Marc Marquez triumfoval v MotoGP na Veľkej cene Nemecka

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Na snímke Marc Marquez. Foto: TASR/AP

Marquez ovládol VC Nemecka už po desiaty raz a vyrovnal rekordný zápis legendárneho Taliana Giacoma Agostiniho.

Autor TASR
,aktualizované 
Sachsenring 12. júla (TASR) - Španielsky jazdec Marc Marquez triumfoval v triede MotoGP na Veľkej cene Nemecka seriálu MS cestných motocyklov. Víťaz kvalifikácie odsunul na okruhu Sachsenring o 1,996 s na druhé miesto Japonca Aiho Oguru. Tretí skončil ďalší Španiel Raul Fernandez.

Marquez ovládol VC Nemecka už po desiaty raz a vyrovnal rekordný zápis legendárneho Taliana Giacoma Agostiniho. Sedemnásobný svetový šampión znížil stratu na lídra celkového poradia Jorgeho Martina na 18 bodov a posunul sa na tretiu priečku. „Som veľmi šťastný. Bol to pre mňa špeciálny víkend, veď po úspechu v šprinte som na mojom obľúbenom okruhu dosiahol jubilejné 10. víťazstvo. Bol som maximálne koncentrovaný," uviedol 33-ročný Marquez pre akreditované médiá.

Talian Marco Bezzecchi po páde v kvalifikácii vynechal nedeľňajšie preteky. Jazdec tímu Aprilia si zlomil kľúčnu kosť a absolvuje operáciu.



Výsledky triedy MotoGP na VC Nemecka:

1. Marc Marquez (Šp./Ducati) 40:53,140 min, 2. Ai Ogura (Jap./Aprilia) +1,996 s, 3. Raul Fernandez (Šp./Aprilia) +5,104, 4. Pedro Acosta (Šp./KTM) +7,684, 5. Jorge Martin (Šp./Aprilia) +11,372, 6. Francesco Bagnaia (Tal./Ducati) +11,495

Celkové poradie (po 11 podujatiach):

1. Martin 208 bodov, 2. Ogura 194, 3. Marc Marquez 190, 4. Marco Bezzecchi (Tal./Aprilia) 186, 5. Fabio Di Giannantonio (Tal./ Ducati) 184, 6. Fernandez 159
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