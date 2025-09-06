Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 6. september 2025
Marc Marquez vyhral šprint na VC Katalánska a upevnil si post lídra

Na snímke španielsky motocyklový pretekár Marc Marquez. Foto: TASR/AP

Marc Marquez je šesťnásobný svetový šampión, svoj posledný titul získal ešte v roku 2019. V tejto sezóne vyhral 14 z 15 šprintov.

Autor TASR
Barcelona 6. septembra (TASR) - Španielsky motocyklový jazdec Marc Marquez urobil ďalší dôležitý krok k zisku titulu majstra sveta v MotoGP. Po triumfe v sobotnom šprinte na domácej Veľkej cene Katalánska v Barcelone zvýšil svoj náskok na čele celkového poradia na 187 bodov pred svojím mladším bratom Alexom Marquezom.

Marc Marquez je šesťnásobný svetový šampión, svoj posledný titul získal ešte v roku 2019. V tejto sezóne vyhral 14 z 15 šprintov. Jeho brat Alex v sobotu v šprinte dlho viedol, ale štyri kolá pred koncom spadol. Obaja však už v predstihu zabezpečili pre tím Ducati triumf v Pohári konštruktérov. Druhý bol v šprinte Fabio Quartararo z Francúzska a tretí Talian Fabio Di Giannantonio. Hlavné preteky sú na programe v nedeľu o 14.00 h.
