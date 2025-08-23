< sekcia Šport
Marc Marquez zvíťazil v šprinte pred VC Maďarska
Marquez zvýšil náskok v hodnotení MS na 152 bodov pred svojím mladším bratom Alexom Marquezom, ktorý obsadil ôsme miesto.
Autor TASR
Balatonfőkajár 23. augusta (TASR) - Španielsky motocyklový pretekár Marc Marquez na Ducati zvíťazil v šprinte na Veľkej cene Maďarska, 14. podujatí seriálu MotoGP. Nadviazal tým na sériu šiestich víťazstiev v nedávnych pretekoch a zvýšil náskok na čele celkového poradia. Na okruhu Balaton Park Circuit triumfoval s náskokom 2,095 sekundy pred Talianom Fabion Di Giannantoniom.
Marquez zvýšil náskok v hodnotení MS na 152 bodov pred svojím mladším bratom Alexom Marquezom, ktorý obsadil ôsme miesto. Šesťnásobný majster sveta Marc Marquez štartoval z pole position, napokon ju pretavil do ďalšieho výsledku, ktorým potvrdil aktuálnu formu. „Som veľmi spokojný s týmto víťazstvom,“ skonštatoval Marquez podľa AFP.
