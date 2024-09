Marc Staal ukončil hráčsku kariéru a zobral miesto v New Yorku Rangers

New York 5. septembra (TASR) - Kanadský hokejový obranca Marc Staal ukončil profesionálnu hráčsku kariéru vo veku 37 rokov. So zámorskou NHL sa však nerozlúčil, od štvrtka bude pôsobiť na poste asistenta pre rozvoj hráčov v New Yorku Rangers.



Staala draftoval New York v roku 2005. V drese Rangers odohral 13 sezón, v priebehu ktorých štartoval v 892 zápasoch. Neskôr pôsobil v Detroite Red Wings, Floride Panthers a minulý ročník strávil vo Philadelphii Flyers. Počas 1236 stretnutiach kariéry nazbieral v profilige 254 kanadských bodov (60+194). "Gratulujeme Marcovi k skvelej kariére. Sme nadšení, že je späť a tešíme sa na jeho novú kapitolu," citovala z vyhlásenia Rangers agentúra Reuters.



Pred mesiacom skončil aj Marcov starší brat Eric v drese Floridy. V NHL ešte pôsobí ich mladší brat Jordan, ktorý je kapitánom Caroliny Hurricanes. Ďalší z bratov Jared ukončil hráčsku kariéru v roku 2017 a momentálne trénuje tím Savannah Ghost Pirates v ECHL.