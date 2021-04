Marca: Messi môže zostať v Barcelone ešte 2 roky a za menej peňazí

Barcelona 29. apríla (TASR) - Argentínsky futbalista Lionel Messi by mohol ešte najmenej dva roky hrať za FC Barcelonu. Po medializovaných správach, že dostal oficiálnu ponuku na prestup do Paríža Saint-Germain, prebehla v stredu večer schôdzka prezidenta FCB Joana Laportu s Messiho otcom a agentom v jednej osobe Jorgem.



Vo štvrtok sa tak začali objavovať správy, že obaja muži našli spoločnú reč. Messi vraj už nemá žiadne veľké finančné nároky a preferuje radšej športové ciele. Denník Marca dokonca naznačil, že Argentínčan by sa vedel vzdať až 50 percent platu, ak mu vedenie Kataláncov garantuje za ušetrené financie priviesť spoluhráčov svetových parametrov.



Laporta má už pre čoskoro 34-ročného hráča pripravený kontrakt na dva roky s opciou na ďalší rok. Messimu 30. júna vyprší v Barcelone zmluva a môže odísť zadarmo. Po vysokej prehre s Bayernom Mníchov a neúspechu vo štvrťfinále Ligy majstrov v predchádzajúcej sezóne chcel z klubu odísť, no prezident Josep Bartomeu mu to neumožnil. Ten však medzitým odstúpil z funkcie a nahradil ho navrátilec Laporta.