Marcelo predčasne ukončil zmluvu s Fluminense

Rio de Janeiro 2. novembra (TASR) - Brazílsky futbalista Marcelo v sobotu predčasne ukončil zmluvu s Fluminense. Tridsaťšesťročný bývalý obranca Realu Madrid sa deň predtým pohádal s trénerom Manom Menezesom.



Brazílsky klub vo svojom vyhlásení uviedol, že k rozviazaniu kontraktu prišlo po vzájomnej dohode. "Naše vzťahy s Marcelom zostávajú nedotknuté aj napriek predčasnému ukončeniu spolupráce. K tomuto kroku sme dospeli po vzájomnej dohode," sprostredkovala vyhlásenie klubu agentúra AP.



Menezes sa chystal poslať na ihrisko Marcela v záverečných minútach ligového zápasu proti Gremiu, no napokon sa rozhodol postaviť Johna Kennedyho. Zdalo sa, že obranca s týmto krokom trénera nesúhlasí. Fluminense v tom čase viedlo 2:1, ale Gremio krátko pred záverečným hvizdom na štadióne Maracana z priameho kopu vyrovnalo.



"Chcel som vtedy nasadiť Marcela, ale počul som jednu vec, ktorá sa mi nepáčila, a tak som si to rozmyslel. Kennedy nastúpil, aby sme udržali stav. Boli to len dve, tri minúty do konca," uviedol Menezes na tlačovej konferencii.



Marcelo pôsobil v Reale v rokoch 2007-2022, so španielskym klubom vyhral päťkrát Ligu majstrov a šesťkrát La Ligu. Z Madridu zamieril v septembri 2022 do gréckeho Olympiakosu, odkiaľ sa vo februári 2023 presunul do Fluminense.