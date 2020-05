Marcelo sa nechystá odísť z Realu Madrid: Cítim sa tu výborne

Madrid 2. mája (TASR) - Brazílsky futbalista Marcelo prejavil túžbu zostať v Reale Madrid a poprel medializované správy, podľa ktorých sa v lete chystal prestúpiť do Juventusu Turín.



"Nechcem z Realu odísť a tiež si nemyslím, že klub by ma pustil. Cítim sa v Madride výborne. Sme tu aj s rodinou od roku 2007 a nič nám nechýba. Aj po športovej stránke som tu dosiahol neuveriteľné veci," uviedol Marcelo na Instagrame.



Marcelo pôsobí v Reale trinásť rokov a zapísal sa do zlatej kroniky "bieleho baletu", s ktorým vyhral štyrikrát Ligu majstrov a rovnako štyrikrát pomohol tímu k zisku majstrovského titulu v španielskej La Lige. V tejto sezóne nedostával dostatok príležitostí a médiá skloňovali jeho odchod zo San Bernabeu.