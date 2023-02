Marcelo sa vracia do Fluminese: Späť tam, kde sa to všetko začalo

Rio de Janeiro 24. februára - Brazílsky futbalista Marcelo sa vo veku 34 rokov rozhodol vrátiť do riodejaneirskeho klubu Fluminese, kde v roku 2005 začal profesionálnu hráčsku kariéru. Bývalý dlhoročný obranca Realu Madrid bol bez klubového zamestnávateľa od polovice februára.



Marcelo hral za Fluminese v rokoch 2005 až 2007. Následne prestúpil do madridského veľkoklubu, v ktorom strávil 15 rokov a vyhral množstvo trofejí, vrátane šiestich triumfov v španielskej La Lige či piatich víťazstiev v Lige majstrov. Od vlaňajšieho septembra pôsobil v gréckom Olympiakose a v piatok podpísal kontrakt s Fluminese. "Späť tam, kde sa to všetko začalo," citovala Brazílčanovu reakciu agentúra dpa.