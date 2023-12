Marčenko prekonal R. Nasha, Greaves vychytal prvý triumf v kariére

New York 9. decembra (TASR) - Ruský hokejista Kirill Marčenko prispel v zámorskej NHL deviatym gólom v sezóne k triumfu Columbusu nad St. Louis (5:2). Dvadsaťtriročný útočník zároveň dosiahol v 86. zápase za Blue Jackets na métu 30 presných zásahov. V rámci organizácie tak prekonal doterajší rekord bývalého kanadského útočníka Ricka Nasha v počte stretnutí, v ktorých tento míľnik pokoril (96).



Marčenko zažil debut v NHL v uplynulom ročníku a v premiérovej sezóne nastrieľal 21 gólov. Výrazný podiel na víťazstve Columbusu mal aj Marčenkov krajan Jegor Činachov, ktorý zaznamenal dva góly a pridal aj jednu asistenciu a stal sa prvou hviezdou duelu. Dvoma gólovými prihrávkami doplnil úspešný ruský útok center Dmitrij Voronkov. Honor druhej hviezdy si vyslúžil 22-ročný brankár Jet Greaves, ktorý vo svojom druhom vystúpení v profilige vychytal prvú výhru. Proti St. Louis zneškodnil 41 zo 43 striel, z toho až 23 v záverečnom dejstve. "Bola to zábava. Cítil som, že chalani predo mnou boli skvelí. Odohrali sme dobrých 60 minút a je to zápas, na ktorom sa dá stavať," uviedol Greaves pre nhl.com.



Za prvú hviezdu vyhlásili aj kanadského obrancu Evana Boucharda, ktorý bilanciou 2+1 proti Minnesote (4:3) prispel k šiestemu triumfu Oilers v sérii. Dvadsaťštyriročný bek bodoval v desiatom stretnutí za sebou. Stal sa tak druhým obrancom v histórii kanadského tímu s bodovou sériou minimálne 10 zápasov. Pripojil sa k súčasnému asistentovi trénera Paulovi Coffeymu, ktorý to ako jediný dokázal sedemkrát, vrátane 28-zápasovej série v sezóne 1985/86. Bouchard je so ziskom 27 bodov (7+20) tretí v produktivite zadákov. Pred ním je suverénna dvojica Cale Makar z Colorada (34) a Quinn Hughes z Vancouveru (36). Bouchard však zaostáva za spomenutou dvojicou najmä v hodnotení plus/mínus. Makar s Hughesom v tejto štatistike, ktorá odzrkadľuje prínos pre mužstvo, patria so 16, resp. 18 plusovými bodmi k špičke v súťaži. Bouchardovi svietia v štatistikách štyri mínusky.