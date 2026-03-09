< sekcia Šport
Marchand bojuje so zranením, v tejto sezóne možno dohral
Panthers sa celú sezónu boria so zraneniami, ktoré zdecimovali ich nádeje na obhajobu trofeje.
Autor TASR
Sunrise 9. marca (TASR) - Hokejistom Floridy Panthers bude zrejme dlhšie chýbať skúsený Brad Marchand. Tridsaťsedemročný útočník bojuje so zranením v dolnej časti tela a možno si už v tejto sezóne NHL nezahrá.
Podľa trénera „panterov“ Paula Mauricea sa Marchand potýka s bližšie nešpecifikovaným zranením už dlhší čas, no dokázal ho doteraz úspešne manažovať. Keďže dvojnásobný obhajca titulu už stratil reálnu šancu na postup do play off, nie je dôvod, aby kanadský krídelník riskoval zhoršenie zdravotného stavu. Čaká ho tak možno dlhšia pauza. „Bude potrebné rozhodnúť, čo je pre neho najlepšie riešenie, aby sa dal po zdravotnej stránke stopercentne do poriadku,“ povedal Maurice.
Dvojnásobný víťaz Stanleyho pohára a strieborný medailista zo ZOH 2026 je napriek zraneniu druhý najlepší strelec Floridy s 27 gólmi i druhý najproduktívnejší hráč tímu s 54 bodmi. Marchand a Crosby sú jediní dvaja hokejisti vo veku 37 a viac rokov, ktorí v prebiehajúcom ročníku nastrieľali aspoň 27 gólov. Je možné, že na tejto cifre aj bývalý útočník Bostonu skončí. „Dokázali sme to doteraz kontrolovať. Boli situácie, keď nehral, aby to udržiaval a potom sa vrátil. Na tomto tripe sa to však dostalo do bodu, keď sa nedokázal zotaviť a stále sa to zhoršovalo. Verím, že to čím skôr vyriešime. Viac budeme vedieť tento týždeň,“ dodal Maurice podľa AP.
Panthers sa celú sezónu boria so zraneniami, ktoré zdecimovali ich nádeje na obhajobu trofeje. Už počas predsezónneho kempu si nešťastne roztrhol kolenné väzy kapitán Aleksander Barkov a prišiel tak o celý ročník. Takmer 50 zápasov hral tím bez ďalšej ofenzívnej opory Matthewa Tkachuka, ktorý sa zotavoval po letnej operácii. Pred dvoma mesiacmi sa zranil Floride aj elitný obranca Seth Jones, ktorý prišiel o štart na ZOH a doteraz sa do hry nevrátil.
