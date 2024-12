Marchand je Európsky športovec roka v ankete agentúr

67. ročník ankety agentúry PAP o Európskeho športovca roka:



1. Leon Marchand (Fr./plávanie) 155 bodov,

2. Tadej Pogačar (Slovin./cyklistika) 148,

3. Armand Duplantis (Švéd./atletika) 142,

4. Jannik Sinner (Tal./tenis) 113,5,

5. Max Verstappen (Hol./F1) 71,

6. Rodri (Šp./futbal) 53,

7. Marco Odermatt (ŠvaJč/lyžovanie) 49,

8. Jaroslava Mahučichová (Ukr./atletika) 43,

9. Remco Evenepoel (Belg./cyklistika) 36,

10. Nikola Jokič (Srb./basketbal) 35

Varšava 26. decembra (TASR) - Francúzskeho plavca Leona Marchanda vyhlásili za Európskeho športovca roka 2024 v hlasovaní tlačových agentúr na "starom kontinente". Tradičnú anketu organizuje poľská PAP a svoju desiatku do 67. ročníka nahlásilo 21 vedúcich športových redakcií spravodajských agentúr vrátane Tlačovej agentúry Slovenskej republiky (TASR).Marchand získal na OH 2024 v Paríži štyri zlaté medaily. Dvadsaťdvaročný plavec triumfoval na 200 m prsia, 200 m motýlik, 200 m i 400 m pol.pr. a bol aj členom bronzovej francúzskej polohovkovej štafety na 4x100 m. Celkovo dostal v ankete 155 bodov. Druhý skončil so sedembodovým odstupom slovinský cyklista Tadej Pogačar, ktorý v uplynulej sezóne vyhral Tour de France, Giro´d Italia a získal aj titul majstra sveta. Tretí bol švédsky žŕdkar Armand Duplantis - svetový rekordér a olympijský šampión z Paríža (142).Vlani v ankete piatykrát triumfoval srbský tenista Novak Djokovič, tentokrát napriek zisku olympijského zlata vo dvojhre obsadil 18. miesto. V prvej desiatke sa ocitlo aj sedem mien, ktoré sa objavili na hlasovacom lístku TASR. Marchand je tretím francúzskym víťazom ankety po bežcovi Michelovi Jazym a zjazdárovi Jeanovi-Claudeovi Killym.