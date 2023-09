Marchand je nový kapitán Bostonu, Jacobs: Učil sa od lídrov ako Chára

Boston 20. septembra (TASR) - Kanadský hokejista Brad Marchand sa stal 27. kapitánom v histórii organizácie Boston Bruins. Tridsaťpäťročný útočník preberie kapitánske "céčko" v tradičnom klube NHL po Patriceovi Bergeronovi, ktorý po uplynulej sezóne ukončil hráčsku kariéru.



"Som nesmierne hrdý na Brada, na to, akým hokejistom sa stal. Brad je v organizácii Bruins viac ako 15 rokov a mal možnosť učiť sa od veľkých lídrov Zdena Cháru a Patricea Bergerona. Je pripravený na túto príležitosť a celý náš tím sa bude učiť z jeho súťaživej povahy a húževnatosti. Som presvedčený, že bude reprezentovať náš klub so srdcom a odvahou," uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ Bostonu Charlie Jacobs.



Alternatívnymi kapitánmi budú český útočník David Pastrňák a americký obranca Charlie McAvoy. Zoznam doterajších kapitánov Bruins zahŕňa sedem členov hokejovej Siene slávy a sedem hráčov, ktorých čísla sú vyradené.



Marchand za Boston odohral všetkých 15 sezón svojej profesionálnej kariéry. "Medvede" si ho vybrali v roku 2006 v treťom kole draftu z celkovej 71. priečky. V histórii organizácie je ôsmy v počte odohratých duelov (947), štvrtý vo víťazných góloch (71), šiesty v počte gólov (372), deviaty v asistenciách (490) a siedmy v nazbieraných bodoch (862). Je víťaz Stanleyho pohára zo sezóny 2010/2011, keď Bruins viedol ako kapitán slovenský obranca a dlhoročný kapitán Bostonu Zdeno Chára. V uplynulom ročníku nazbieral v základnej časti 67 bodov (21+46), v play off pridal ďalších 10 bodov (4+6).



Bez kapitána v súčasnosti zostalo ešte šesť tímov profiligy: Anaheim Ducks, Arizona Coyotes, Calgary Flames, Chicago Blackhawks, Philadelphia Flyers a Seattle Kraken.