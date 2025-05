Marchand je prvý s piatimi víťazstvami nad jedným súperom v 7. zápase

Toronto 19. mája (TASR) - Kanadský hokejový útočník Brad Marchand sa stal prvým hráčom v histórii NHL, ktorý sa päťkrát tešil z triumfu nad rovnakým súperom v rozhodujúcich siedmich zápasoch. Ešte v drese Bostonu sa štyrikrát dostal cez Toronto po víťazstve v siedmom zápase série. Rekord zavŕšil v nočnom zápase, v ktorom sa už vo farbách Floridy radoval z víťazstva 6:1.



Najskúsenejší útočník „panterov“ získal v rozhodujúcom zápase tri kanadské body za gól a dve asistencie. V rozhodujúcich siedmich zápasoch nazbieral v kariére desať bodov, čo je najviac spomedzi aktívnych hráčov. Vo veku 37 rokov a sedem dní sa stal zároveň piatym najstarším hráčom, ktorý nazbieral v rozhodujúcom siedmom zápase série aspoň tri kanadské body. Najstarším je bývalý obranca Detroitu Nicklas Lidström, ktorému sa to v roku 2010 podarilo vo veku 39 rokov a 363 dní.



Pre Marchanda išlo už o trinástu účasť v rozhodujúcom siedmom zápase. Podarilo sa mu to ako piatemu hráčovi v histórii NHL. Viac takýchto duelov odohrali iba jeho bývalí spoluhráči z Bostonu Patrice Bergeron a Zdeno Chára - 14. Tromi bodmi proti Torontu zaokrúhlil svoju bilanciu v play off na 150 bodov (59+91), čím sa na 31. mieste v historickom poradí vyrovnal slovenskému rodákovi Stanovi Mikitovi.