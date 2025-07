Marchand pokračuje na Floride, podpísal šesťročnú zmluvu

Sunrise 1. júla (TASR) - Kanadský hokejový útočník Brad Marchand podpísal s klubom NHL Florida Panthers nový šesťročný kontrakt. Vynesie mu celkovo 31,5 miliónov dolárov s priemerným ročným platom 5,25 milióna. Skúsenému útočníkovi sa po sezóne 2024/2025 skončila osemročná zmluva, ktorú podpísal ešte ako hráč Bostonu Bruins.



Marchand bol jedným z kľúčových hráčov Floridy na jej ceste za obhajobou Stanleyho pohára. K „panterom“ prišiel v závere prestupového obdobia z Bostonu, v ktorom pôsobil po celú kariéru od draftu v roku 2006. S „medveďmi“ získal Stanleyho pohár v roku 2011 a napokon sa ďalšieho prvenstva dočkal už krátko po zmene pôsobiska. V 23 zápasoch play off 2025 nazbieral 20 kanadských bodov za 10 gólov a 10 asistencií. O Marchanda prejavilo po sezóne 2024/2025 záujem viacero klubov, v zámorí sa špekulovalo aj o možnom návrate do Bostonu.



Florida mala napriek dvom triumfom v Stanleyho pohári dostatok miesta pod platovým stropom a tak si po sezóne 2024/2025 mohla dlhodobo zaviazať aj ďalších kľúčových hráčov, ktorým vypršali kontrakty. Nové dlhodobé zmluvy nedávno podpísali aj najužitočnejší hráč play off 2025 Sam Bennett a obranca Aaron Ekblad. Okrem nich majú platné zmluvy na nasledujúcich päť rokov aj Aleksander Barkov, Matthew Tkachuk, Sam Reinhart, Carter Verhaeghe, Gustav Forsling Anton Lundell a Seth Jones.