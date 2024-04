Marchand s 55. gólom v play off, vyrovnal sa Neelymu

New York 25. apríla (TASR) - Kanadský hokejista Brad Marchand strelil v noci na štvrtok na ľade Toronta (4:2) svoj 55. gól v play off zámorskej NHL. V tejto štatistike sa vyrovnal v klubovej histórii Camovi Neelymu. V stretnutí mal kapitán Bruins celkovo tri body (2+1).



"Marchand sa vždy dostával do veľkých momentov. Keď sa pozriete na jeho celkový počet bodov v play off, žasnete," uviedol tréner Jim Montgomery ohľadom 35-ročného útočníka pre webstránku nhl.com. V počte bodov je Marchand druhý v klubovej histórii so 134 v nadstavbovej časti. Viac má len Ray Bourque, ktorý ich nazbieral 161. "Toto sú veci, na ktoré sa pozeráte z nadhľadu a nadchnú vás. Dúfajme, že toho bude ešte viac, no byť v spoločnosti takéhoto hráča, ktorý je jeden z najúspešnejších strelcov nášho klubu i hokeja, je dosť výnimočné," opísal samotný Marchand. Neelymu, ktorý v súčasnosti pôsobí ako prezident klubu, sa vyrovnal gólom na konečných 4:2. Ten predchádzajúci bol jeho dvanásty víťazný v play off. V tejto štatistike Neelyho predstihol.



Na druhej strane asistoval Mitchell Marner pri úvodnom góle Matthewa Kniesa. Bola to jeho 38. asistencia v play off, čo je tretí najvyšší počet v histórii Maple Leafs spolu s Redom Kellym a Matsom Sundinom.



O víťazstve Los Angeles Kings na ľade Edmontonu (5:4 pp) rozhodol kapitán Anže Kopitar. V predĺžení zápasu vyraďovacej časti sa presadil tretíkrát, čo je najviac v histórii klubu. Zaujímavosťou je, že naposledy skóroval v extračase play off ešte vo finále v roku 2012. Jeho tím získal vtedy titul po triumfe 4:2 na zápasy nad New Jersey Devils. Tretí viacgólový zápas vyraďovačky v kariéry zaznamenal jeho spoluhráč Adrian Kempe.