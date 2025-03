Marchand vypadol zo zostavy Bostonu pre zranenie v hornej časti tela

Boston 3. marca (TASR) - Hokejisti Bostonu Bruins sa v najbližších zápasoch musia zaobísť bez 36-ročného kanadského útočníka Brada Marchanda. Kapitán tímu vypadol zo zostavy pre zranenie v hornej časti tela.



Marchand nedohral víkendové stretnutie s Pittsburghom, po hite P.O. Josepha musel ísť predčasne z ľadu už počas prvej tretiny. "Je to rovnaké ako deň predtým. Nemáme zatiaľ čo iné povedať. Viac budeme vedieť, keď sa vrátime do Bostonu a vyšetria ho. Aktuálne je to zranenie v hornej časti tela," cituje oficiálna stránka súťaže trénera Bruins Joea Sacca.



Marchand patrí ku kľúčovým hráčom Bostonu, v 61 zápasoch zaznamenal 47 kanadských bodov za 21 gólov a 26 asistencií.