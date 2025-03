Marchanda čaká debut v drese Floridy, nastúpi proti Utahu

Sunrise 28. marca (TASR) - Kanadský hokejista Brad Marchand absolvuje v noci na sobotu debut v drese Floridy. Skúsený útočník by mal nastúpiť v zápase NHL proti Utahu.



Panthers získali Marchanda tesne pred uzávierkou výmen (7. marca) z Bostonu za podmienečnú voľbu v 2. kole. Za Bruins predtým hral dlhých 16 sezón, v roku 2011 vybojoval s nimi aj Stanleyho pohár a od tejto sezóny si plnil v tíme rolu kapitána. Za úradujúceho šampióna dosiaľ nenastúpil, lebo sa od 1. marca zotavoval zo zranenia v hornej časti tela. Od 11. marca začal korčuľovať s novými spoluhráčmi, vo štvrtok už naplno zaberal na tímovom tréningu. „Očakávame, že proti Utahu nastúpi. Doliečil sa, po rannom rozkorčuľovaní sa definitívne rozhodneme, ale očakávame, že bude hrať. Je to víťaz Stanleyho pohára, má za sebou neskutočnú kariéru, odohral vyše tisíc zápasov v NHL a nazbieral množstvo bodov - no nečakám, že to všetko uvidíme v jednom stretnutí,“ citoval oficiálny web zámorskej profiligy trénera „panterov“ Paula Mauricea.



Marchand si v prebiehajúcom ročníku pripísal v drese Bruins 47 bodov (21+26) v 61 súbojoch. Tridsaťšesťročný krídelník by mal proti Utahu nastúpiť v druhom útoku Floridy spoločne s nováčikom Mackiem Samoskevichom a centrom Samom Bennettom, s ktorým si zahral aj na nedávnom Turnaji štyroch krajín v drese víťaznej Kanady.