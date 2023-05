Marchessault zariadil čistým hetrikom postup Vegas: Užijeme si to

New York 15. mája (TASR) - Kanadský hokejista Jonathan Marchessault prispel troma gólmi k víťazstvu Vegas nad Edmontonom 5:2 a jeho Golden Knights triumfovali v 2. kole play off 4:2 na zápasy. Tridsaťdvaročný krídelník zaznamenal čistý hetrik počas druhej tretiny a stal sa prvým hráčom v krátkej klubovej histórii, ktorému sa to podarilo.



Marchessault v 25. minúte vyrovnal na 2:2 a o necelé tri minúty neskôr strelil víťazný gól duelu. Druhýkrát v kariére sa mu podarilo poslať Vegas do konferenčného finále, keď v sezóne 2017/18 strelil tiež rozhodujúci presný zásah v šiestom stretnutí série proti San Jose Sharks. Marchessault skompletizoval hetrik na konci druhej časti a vyhlásili ho za prvú hviezdu zápasu.



"Určite si to užijeme, ale sme len v polovici cesty. Celý tím sa snaží hrať dobre a niekedy sme za to odmenení. V jednom stretnutí sa darí viac jednému hráčovi, v druhom zase zaberie niekto iný. Takto prebieha celá naša sezóna a aj preto sa nám darí," povedal pre nhl.com Marchessault, ktorý strelil v sérii päť gólov a všetky na ľade Oilers.



Kanaďan sa stal šiestym aktívnym hráčom, ktorému sa to podarilo a napodobnil tak Evandera Kanea, Vladimíra Tarasenka, Denisa Gurjanova, Jakea Guentzela a Jeffa Cartera.



Golden Knights sú tretí tím v profilige (New York Rangers a St. Louis Blues), ktorý počas prvých šiestich sezón postúpil do finále konferencie aspoň štyrikrát. Vegas od svojej úvodnej sezóny 2017/18 vyhralo deväť sérií, čo je druhý najvyšší počet víťazstiev jedného klubu v prvých šiestich ročníkoch. Úspešnejší bol len Edmonton s dvanástimi.



Zaujímavosťou duelu bolo, že prvé tri góly padli v úvodných troch minútach pondelkového zápasu. Už po 24 sekundách otvoril skóre hosťujúci Reilly Smith, no o ďalších 31 vyrovnal Connor McDavid a v čase 2:43 otočil skóre Warren Foegele.