Marchessault získal Conn Smythe Trophy pre MVP play off

Las Vegas 14. júna (TASR) - Jonathan Marchessault získal prestížnu Conn Smythe Trophy pre najužitočnejšieho hráča play off NHL (MVP). Útočník Vegas Golden Knights bol s 25 bodmi (13+12) druhý najproduktívnejší hokejista vo vyraďovačke a s 13 gólmi najlepší kanonier spoločne s Leonom Draisaitlom z Edmontonu.



Tridsaťdvaročný Marchessault je jeden zo šiestich hráčov Vegas, ktorí sú v klube od jeho založenia a zažili aj nečakanú prvú účasť vo finále play off v premiérovej sezóne 2017/2018. Kanadský krídelník mal v skončenom ročníku výrazný podiel na zisku Stanleyho pohára. Bodoval vo všetkých piatich finálových zápasoch proti Floride, v prvých troch skóroval. Vo finálovej sérii mal bilanciu 4+4. V produktivite play off ho predstihol iba spoluhráč Jack Eichel (6+20).