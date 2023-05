Marcinko a Cingel sa stali novými posilami Komety Brno, Čiliak skončil

Bratislava 1. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti Tomáš Marcinko a Lukáš Cingel sa stali novými posilami Komety Brno. Účastník českej najvyššej súťaže o tom informoval na oficiálnej stránke klubu. V tíme naopak skončil brankár Marek Čiliak.



Skúsený 35-ročný Marcinko pôsobil od sezóny 2017/2018 v Třinci, s ktorým získal štyri tituly majstra českej republiky za sebou. Po narodení syna však chce byť bližšie k rodine, doma má okrem manželky aj dcérku. "Uplynulé mesiace boli náročné, keďže sa nám narodil aj synček. Rodina mi veľmi chýba a aj ja im. Preto sme sa to snažili riešiť najvhodnejším spôsobom aj po logistickej stránke. Prišla táto možnosť, dostal som ponuku z kvalitného tímu, je to pre mňa ďalšia nová výzva," uviedol Marcinko pre TASR.



Cingel odohral predchádzajúcich šesť sezón za Hradec. Jeho mužstvo v nedávno skončenom ročníku prehralo vo finále proti Třincu 2:4 na zápasy. Tridsaťročný center však nenastúpil pre zranenie. Predtým pôsobil tri roky v Sparte a hral aj za Lev Praha v KHL.



Tridsaťtriročný Čiliak sa vrátil do klubu minulý rok po odchode z Popradu. V sezónach 2016/17 a 2017/18 získal s Brnom majstrovské tituly.