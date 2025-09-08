< sekcia Šport
Marcinko bude v novej sezóne kapitánom Slovana
Je to veľká česť a zodpovednosť, uviedol nový kapitán.
Autor TASR
Bratislava 8. septembra (TASR) - Tomáš Marcinko bude v novej sezóne hokejovej Tipsport ligy kapitánom Slovana Bratislava. Skúseného útočníka si za svojho lídra zvolila kabína „belasých". Jeho asistentmi budú v domácich zápasoch Roman Kukumberg a Patrik Bačik. V dueloch na klziskách súperov budú asistovať Marcinkovi Samuel Takáč a Turner Elson.
„Od prvého dňa inšpiroval a získal si dôveru všetkých, s ktorými denne pracuje. Svojou neutíchajúcou pracovnou morálkou a vytrvalosťou motivuje ostatných hráčov, aby boli lepší každý deň. Dodáva silu celému tímu a je ideálnym lídrom toho, čo ako klub reprezentujeme,“ zdôraznil tréner Slovana Brad Tapper pre oficiálny klubový web.
„Je to veľká česť a zodpovednosť. Som hrdý, že mi spoluhráči prejavili dôveru. Urobím všetko pre to, aby sme ako tím napredovali a robili radosť našim fanúšikom,“ odkázal nový kapitán.
