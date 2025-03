Marcinko končí v Třinci, údajne má namierené do Slovana Bratislava

Třinec 28. marca (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Marcinko nebude v ďalšej sezóne obliekať dres českého klubu HC Oceláři Třinec. Podľa portálu denik.cz má namierené do Slovana Bratislava, s ktorým bol už údajne dlhší čas dohodnutý na spolupráci.



Okrem Marcinka opúťa Třinec aj ďalší útočník Michal Teplý. „Môžem potvrdiť, že Tomáš Marcinko a Michal Teplý nasledujúcu sezónu v našom tíme nebudú. Ďalšie zmeny sú v riešení,“ uviedol pre denik.cz športový riaditeľ "oceliarov" Jan Peterek. Tridsaťšesťročný Marcinko prišiel do Třinca počas sezóny z Brna, za nový tím odohral v základnej časti českej extraligy deväť zápasov s troma strelenými gólmi, v play off pridal deväť štartov so ziskom štyroch kanadských bodov (2+2).



Podľa športového riaditeľa zostane kostra tímu neporušená. V hokejovom zákulisí sa pritom špekulovalo, že slovenský útočník Marko Daňo má namierené do Vítkovíc, rovnako ako skúsený český obranca Tomáš Kundrátek. Peterek to poprel: „Obaja budú stopercentne pokračovať v Třinci,“ vyhlásil Peterek.



Třincu sa nepodarilo obhájiť titul z predchádzajúcich piatich sezón, keď vo štvrťfinále play off prehral s pražskou Spartou 1:4 na zápasy.