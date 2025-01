Marcinko opúšťa Kometu Brno, vracia sa do Třinca

Brno 24. januára (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Marcinko ukončil po vzájomnej dohode spoluprácu s Kometou Brno. Týždeň pred uzávierkou prestupov v českej extralige sa vrátil do konkurenčného Třinca, s ktorým v minulosti získal štyri majstrovské tituly.



"Sme radi za to, čo pre nás Tomáš počas svojho pôsobenia urobil. Patrí sa mu poďakovať za jeho prístup, charakter a profesionalitu," uviedol pre oficiálnu webstránku Komety jej športový manažér Tomáš Vincour. "Tomáša, bohužiaľ, začiatkom januára zabrzdilo zranenie a my sme pri veľkej maródke dali šancu mladým chlapcom, ktorí ukázali, že s nimi môžeme kedykoľvek počítať. Po sezóne sa Tomášovi končí zmluva a na ďalšej sme sa nedohodli. Dohodli sme sa teda na ukončení spolupráce."



Tridsaťšesťročný center nazbieral v prebiehajúcej sezóne v drese Brna osem kanadských bodov (4+4) v 28 zápasoch. Návrat do známeho prostredia, kde prežil najúspešnejšie roky svojej kariéry, ho môže znova naštartovať. "Po zranení silového stredného útočníka Justina Addama sme hľadali podobný typ a Tomáš nám do tejto úlohy najlepšie pasuje," vysvetlil športový riaditeľ Třinca Jan Peterek. "Je silný v predbránkových priestoroch, silný v oslabeniach a je to hráč, ktorý si radšej nechá ustreliť nohu, než aby cez neho mala strela prejsť. V Třinci už toho odohral veľa, pomohol k štyrom titulom. Vracia sa do známeho prostredia, čo je ku koncu sezóny, keď nie je toľko času na aklimatizáciu, dôležité," dodal Peterek.



Bývalý slovenský reprezentant nehral od 5. januára, čoskoro by však mal byť pripravený naskočiť späť do súťažného kolotoča. "Uplynulé týždne prebiehal nejaký kontakt. Som rád, ako to dopadlo. V Třinci som prežil krásne roky, nikde inde som v kariére nehral tak dlho. Je veľká výhoda, že tím a celé prostredie stále dobre poznám," vyjadril sa Marcinko pre web hcocelari.cz. V minulosti hral v Česku aj za Pardubice, v najvyššej slovenskej súťaži obliekal dres Košíc, nastupoval za švédske MoDo a v KHL za Červenú hviezdu Kchun-lun.