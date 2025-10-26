< sekcia Šport
Marcinkovi sa dva body málili: „Niečo nám viazlo“
Slovan viedol nad svojim súperom 1:0, potom prehrával 1:2, ale dokázal vyrovnať.
Autor TASR
Bratislava 26. októbra (TASR) - Hokejisti Slovana si po prehre na ľade Nitry 4:5 po nájazdoch opäť nasadli na víťaznú vlnu. V piatok im „corgoni“ uťali desaťzápasovú šnúru víťazstiev, v nedeľu však odštartovali proti Zvolenu možno ďalšiu. I keď kapitán Tomáš Marcinko nebol spokojný s hrou.
Slovan viedol nad svojim súperom 1:0, potom prehrával 1:2, ale dokázal vyrovnať a zásluhou Petereka opäť viedol o gól. Dve minúty pred koncom však vyrovnal Kudrna a išlo sa do predĺženia. To trvalo len 24 sekúnd, keď po akcii Tomáša Marcinka rozhodol Samuel Takáč. „Z našej strany to vôbec nebol taký zápas, aký sme si predstavovali okrem toho, že sme získali o jeden bod viac ako súper. Musíme si zanalyzovať, čo sme robili v tomto zápase zle. Ale Zvolen hral dobre. No na druhej strane si myslím, že sme schopní a je v našich silách odohrať lepší zápas. Niečo nám viazlo a my máme 5-6 dní na to, aby sme to napravili. Napriek tomu aký ten výkon bol, je dôležité, že sme ukázali charakter a sme stále bojovali. Ale trošku nás mrzí ten vyrovnávajúci gól, podľa mňa nemusel padnúť. Pretože to nebolo o tom, že by nás Zvolenčania vyšachovali, ale bola tam naša pozičná chyba. Ale taký je hokej," povedal Marcinko pre TASR.
Skúsený center verí, že jeho tím robil chyby iba v detailoch a že to nebola predzvesť nejakej zlej série: „Je podstatné to, že sme zvíťazili. Či už je ten výkon dobrý, alebo zlý, ale my sa musíme pozrieť aj na to, akým spôsobom sme získali tie body. Máme na čom pracovať a máme čo zlepšovať. Obzvlášť po dnešku máme určite dosť videa na to, aby sme si to zanalyzovali a možno sami uvidíme, že tam boli len niektoré detaily, ktoré sme jednoducho nerobili správne. Takže nás čaká ďalší týždeň práca a tak to má byť.“
Slovan dal gól na 2:2 v oslabení, v tejto sezóne skóroval v početnej nevýhode už štyrikrát. „My sme vďační, ale snažíme sa hlavne o to, aby sme ten gól nedostali, pretože tie oslabenia nám nie každý zápas idú a nie vždy ich vieme udržať na nule. Špeciálne tímy rozhodujú zápasy a to nám samozrejme pomohlo, ale mne sa stále máli, že sme získali len 2 body,“ dodal Marcinko.
Gól Zvolena pred koncom tretej tretiny mohol Slovan psychicky položiť, ale nestalo sa tak. Predĺženie začali „bryndziari“ dobre, vyhrali vhadzovanie, ale po chybe utiekol práve Marcinko a Takáč doklepol puk do siete. „Nastúpili sme proti výbornému súperovi, ktorý má veľkú fazónu a veľa víťazstiev v rade. Ale bojovali sme a vytvorili sme si dostatok šancí, nakoniec tie strelecké pokusy o tom svedčia (42:33 v prospech Zvolena - pozn.). Takže to je taký zápas, od ktorého sa môžeme odraziť ďalej. Efektivita nás trápi dlhšie, vieme o tom, snažíme sa na tom pracovať denno-denne. V predĺžení sme mali trošku smoly. Také veci sa stávajú, ale myslím si, že dnes sme odviedli celkom dobrú robotu. Chceme ísť vyššie, máme ešte dva zápasy do reprezentačnej pauzy, čiže potrénujeme a dáme do nich všetko,“ povedal Kudrna.
