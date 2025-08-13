Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Marco Reus sa stane ambasádorom Borussie Dortmund

Útočník Los Angeles Galaxy Marco Reus (18) a obranca Cruz Azul Willer Ditta (4) bojujú o loptu počas druhého polčasu futbalového zápasu Leagues Cup v nedeľu 3. augusta 2025 v Carsone v Kalifornii. Foto: TASR/AP

Podľa informácií nemeckého periodika rokuje klub so svojím bývalým kapitánom a očakáva, že Reus nastúpi do novej pozície po skončení svojej profesionálnej kariéry.

Berlín 13. augusta (TASR) - Nemecký futbalista Marco Reus sa stane ambasádorom značky svojho bývalého klubu BVB Borussia Dortmund. V stredu o tom informoval Sport Bild.

Podľa informácií nemeckého periodika rokuje klub so svojím bývalým kapitánom a očakáva, že Reus nastúpi do novej pozície po skončení svojej profesionálnej kariéry. Tridsaťšesťročný ofenzívny záložník odišiel z Dortmundu po dvanástich rokoch a aktuálne oblieka dres Los Angeles Galaxy v zámorskej MLS. Kontrakt má do roku 2026 s opciou na ďalší.

Keď ste spojení s toľkými ľuďmi ako ja tu v Dortmunde, bol by som blázon, keby som sa nevrátil,“ povedal Reus podľa DPA po odchode z Borussie ešte počas minulého leta.
