< sekcia Šport
Marco Reus sa stane ambasádorom Borussie Dortmund
Podľa informácií nemeckého periodika rokuje klub so svojím bývalým kapitánom a očakáva, že Reus nastúpi do novej pozície po skončení svojej profesionálnej kariéry.
Autor TASR
Berlín 13. augusta (TASR) - Nemecký futbalista Marco Reus sa stane ambasádorom značky svojho bývalého klubu BVB Borussia Dortmund. V stredu o tom informoval Sport Bild.
Podľa informácií nemeckého periodika rokuje klub so svojím bývalým kapitánom a očakáva, že Reus nastúpi do novej pozície po skončení svojej profesionálnej kariéry. Tridsaťšesťročný ofenzívny záložník odišiel z Dortmundu po dvanástich rokoch a aktuálne oblieka dres Los Angeles Galaxy v zámorskej MLS. Kontrakt má do roku 2026 s opciou na ďalší.
„Keď ste spojení s toľkými ľuďmi ako ja tu v Dortmunde, bol by som blázon, keby som sa nevrátil,“ povedal Reus podľa DPA po odchode z Borussie ešte počas minulého leta.
Podľa informácií nemeckého periodika rokuje klub so svojím bývalým kapitánom a očakáva, že Reus nastúpi do novej pozície po skončení svojej profesionálnej kariéry. Tridsaťšesťročný ofenzívny záložník odišiel z Dortmundu po dvanástich rokoch a aktuálne oblieka dres Los Angeles Galaxy v zámorskej MLS. Kontrakt má do roku 2026 s opciou na ďalší.
„Keď ste spojení s toľkými ľuďmi ako ja tu v Dortmunde, bol by som blázon, keby som sa nevrátil,“ povedal Reus podľa DPA po odchode z Borussie ešte počas minulého leta.