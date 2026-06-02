Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 2. jún 2026Meniny má Xénia, Oxana
< sekcia Šport

Marco Silva opustí Fulham, mal by trénovať Benficu

.
Hlavný tréner Fulhamu Marco Silva počas futbalového zápasu anglickej Premier League medzi Liverpoolom a Fulhamom v Liverpoole v Anglicku 11. apríla 2026. Foto: TASR/AP

Štyridsaťosemročný Silva, ktorého zmluva vyprší v júni, neprezradil svoju ďalšiu destináciu, ale z Craven Cottage odíde toto leto.

Autor TASR
Londýn 2. júna (TASR) - Portugalský futbalový tréner Marco Silva v utorok oznámil, že v lete opustí Fulham, ktorý viedol od júla 2021. Podľa anglických médií by mal odísť do Benficy Lisabon, kde by mal nahradiť Joseho Mourinha.

Štyridsaťosemročný Silva, ktorého zmluva vyprší v júni, neprezradil svoju ďalšiu destináciu, ale z Craven Cottage odíde „toto leto“. „Fulham bude navždy v mojom srdci a skôr či neskôr sa vrátim do Craven Cottage,“ uviedol v liste fanúšikom.

Silva predtým viedol Everton, Watford, Hull, Olympiakos a mestského rivala Benficy Sporting Lisabon. Informovala o tom agentúra DPA.
.

Neprehliadnite

Prieskum: Voľby by v máji vyhralo PS, nasleduje Smer-SD a Republika

DVE TORNÁDA: Zaznamenali ich na juhu Česka

V. Blahová: Najväčším spúšťačom starnutia kože je UV žiarenie

OTESTUJTE SA: Ste skutočný pamätník slovenskej retro éry?