Marconi z Pisy dostal 10-zápasový trest za rasizmus

Rím 6. mája (TASR) - Futbalista druholigového talianskeho klubu AC Pisa Michele Marconi dostal 10-zápasový dištanc za rasistické urážky na adresu Nigerijčana Joela Obiho z Chieva Verona. Tridsaťjedenročného útočnika najskôr zbavili obvinení, no po doplnení dôkazov mu odvolací súd Talianskej futbalovej federácie dodatočne udelil trest.



Incident sa udial 22. decembra v zápase Serie B medzi Pisou a Chievom (2:2). "Keď som tie slová počul, neveril som vlastným ušiam. V zápase som síce pokračoval, no úplne ma to vyviedlo z miery. Je neuveriteľné, že si niekto v dobe, keď ľudia otvorene bojujú s rasizmom, niečo takéto dovolí," povedal Obi v decembri pre magazín Athleta.