Marcos Alonso novou posilou FC Barcelona

Barcelona 2. septembra (TASR) - Španielsky futbalový obranca Marcos Alonso prestúpil po skončení kontraktu v FC Chelsea do FC Barcelona. S katalánskym klubom sa v piatok dohodol na zmluve do 30. júna 2023. Výkupnú klauzulu stanovili na 50 miliónov eur. Informoval o tom oficiálny web Barcelony.



Tridsaťjedenročný Alonso sa stal v roku 2016 po príchode do Chelsea jednou z kľúčových postáv "The Blues". Bol platný v obrane aj v útoku. Výrazne prispel k zisku šiestich trofejí a v roku 2021 triumfoval s Chelsea v Lige majstrov po finálovom víťazstve 1:0 nad Manchestrom City.