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Marcos Alonso predĺžil kontrakt so Celtou Vigo do roku 2028
V drese Celty doposiaľ absolvoval Marcos Alonso 76 duelov, v ktorých vsietil päť gólov.
Autor TASR
Vigo 9. júla (TASR) - Španielsky futbalový obranca Marcos Alonso predĺžil kontrakt so Celtou Vigo do 30. júna 2028. V uplynulej sezóne nastúpil v drese účastníka La Ligy v 43 súťažných zápasoch a celkovo odohral 3759 minút, najviac spomedzi hráčov galícijského tímu. Informoval o tom denník Marca.
V drese Celty doposiaľ absolvoval Marcos Alonso 76 duelov, v ktorých vsietil päť gólov. „Hneď po príchode do Viga sa stal Marcos Alonso jednou z kľúčových súčiastok v hernom systéme trénera Claudia Giraldeza. Je všestranný, silný vo vzdušných súbojoch a dokáže podávať konzistentné výkony," uviedli predstavitelia Celty na adresu 35-ročného bývalého hráča Barcelony či Chelsea.
V drese Celty doposiaľ absolvoval Marcos Alonso 76 duelov, v ktorých vsietil päť gólov. „Hneď po príchode do Viga sa stal Marcos Alonso jednou z kľúčových súčiastok v hernom systéme trénera Claudia Giraldeza. Je všestranný, silný vo vzdušných súbojoch a dokáže podávať konzistentné výkony," uviedli predstavitelia Celty na adresu 35-ročného bývalého hráča Barcelony či Chelsea.