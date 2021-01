Marcovú kvalifikáciu odložili, dôvodom sú cestovné obmedzenia

Tokio 27. januára (TASR) - Olympijská kvalifikácia v synchronizovanom plávaní sa v marci neuskutoční. Prvé testovacie podujatie pred OH 2020 v Tokiu sa malo konať 4.-7. marca v japonskej metropole, pre cestovné obmedzenia v súvislosti s pandémiou koronavírusu sa však presunie na iný termín. Informovala agentúra AFP.



V súťaži dvojíc mal na OH kvalifikácii štartovať aj slovenský tandem Nada Daabousová, Diana Miškechová. Organizátori uvažujú o jej presune na apríl, resp. máj. Marcový termín bol šibeničný vzhľadom na opatrenia, ktoré prijala japonská vláda. Štátne hranice sú uzavreté do 7. februára, minimálne dovtedy má v oblasti Tokia i ďalších častiach krajiny platiť núdzový stav.