Štvrtok 1. január 2026
Maresca môže v najbližších dňoch skončiť na lavičke Chelsea

Na snímke tréner Chelsea Londýn Enzo Maresca reaguje počas zápasu 19. kola anglickej Premier League FC Chelsea - AFC Bournemouth v Londýne v utorok 30. decembra 2025. Foto: TASR/AP

Chelsea patrí v tabuľke Premier League piata pozícia, ale na vedúci Arsenal stráca už priepastných 15 bodov. V polovici novembra pritom bola v kontakte s čelom tabuľky.

Autor TASR
Londýn 1. januára (TASR) - Talian Enzo Maresca môže v najbližších dňoch skončiť na lavičke anglického futbalového klubu FC Chelsea. Dôvodom sú neuspokojivé výsledky, jeho tím dokázal v predošlých siedmich ligových zápasoch naplno bodovať len raz. Vedenie klubu má podľa Sky Sports rozhodnúť o jeho budúcnosti ešte pred víkendovým duelom s Manchestrom City.

Chelsea patrí v tabuľke Premier League piata pozícia, ale na vedúci Arsenal stráca už priepastných 15 bodov. V polovici novembra pritom bola v kontakte s čelom tabuľky. Maresca si dokonca počas utorkového stretnutia s Bournemouthom (2:2) vyslúžil piskot od publika pri striedaní Colea Palmera a tiež po záverečnom hvizde.

Na verejnosť v uplynulom období navyše prenikali informácie o naštrbených vzťahoch so zamestnancami na Stamford Bridge. Nejde o prvý výsledkový výpadok v lige pod taktovkou Marescu, v predchádzajúcom ročníku „The Blues“ vyhrali dvakrát za necelé tri mesiace. Taliansky kouč má s Chelsea platný kontrakt do leta 2029, nedávno s tímom vybojoval triumf v Konferenčnej lige a na MS klubov.
