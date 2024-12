Maresca očakáva návrat City do boja o titul, Chelsea naň nefavorizuje

Londýn 25. decembra (TASR) - Taliansky tréner Enzo Maresca si myslí, že Manchester City sa vráti späť do boja o titul v Premier League aj napriek súčasnej kríze. Tréner futbalistov FC Chelsea zároveň trvá na tom, že "The Blues" nevníma ako priamych vyzývateľov vedúceho FC Liverpool, v súčasnosti hlavného kandidáta na zisk ligového primátu.



Chelsea prežíva pod vedením Marescu výbornú sezónu. Mužstvo zo Stamford Brigde neprehralo ani raz v uplynulých 12 zápasoch. Na vedúci Liverpool stráca štyri body, "The Reds" majú zápas k dobru. "Predbehli sme naše očakávania čo sa týka spôsobu hry a počtu bodov, ktoré máme. Sústredíme sa však hlavne na to, ako môžeme zlepšiť hráčov a celý tím. Nie je to o tlaku na titul, je to realita," povedal 44-ročný Talian.



City prežíva najväčšiu krízu pod vedením Pepa Guardiolu. Sériový anglický šampión stráca na lídra 12 bodov a patrí mu až siedma priečka. "Nachádzajú sa v momente, v akom ešte nikdy neboli. Trápia ich zranenia a nemajú dostatok hráčov, takže nie sú stopercentní. Manchester City však bude na konci sezóny späť v hre," vyhlásil Maresca, ktorý v sezóne 2022/23 pôsobil na Etihad Stadium po boku Guardiolu ako jeho asistent.