Maresca v dopingovej kauze dôveruje Mudrykovi

Londýn 18. decembra (TASR) - Taliansky futbalový tréner Enzo Maresca verí, že jeho zverenec Mychajlo Mudryk je v dopingovej kauze nevinne. Dvadsaťtriročný Ukrajinec mal pozitívny test, no kouč FC Chelsea si myslí, že 23-ročný krídelník neužil zakázaný doplnok vedome.



Mudryka dočasne suspendovali po tom, čo analýza vzorky moču zistila prítomnosť zakázanej látky. "Keď sa stane takáto vec, musíte svojho hráča podporiť po každej stránke. Dôverujeme mu a je mojou povinnosťou byť s ním v kontakte. Ja, klub, ako aj jeho spoluhráči stojíme pri ňom," uviedol Maresca.



Bývalého hráča Šachtara Doneck čaká test druhej vzorky, ktorá bude kľúčová v tomto prípade. "Myslím si, že sa čoskoro vráti, len nevieme kedy. Každý hráč na svete potrebuje v takomto prípade podporu. Nezáleží na tom, či má 20 alebo 30 rokov, ani na tom, či je Angličan, Talian alebo Ukrajinec," doplnil kormidelník "The Blues".



Mudryk si myslí, že nepriaznivý nález spôsobil kontaminovaný doplnok výživy. "Je to pre mňa úplný šok, pretože som vedome nikdy neužil žiadne zakázané látky, ani som neporušil žiadne pravidlá. Úzko spolupracujem so svojím tímom na vyšetrovaní toho, ako sa to vôbec mohlo stať. Viem, že som neurobil nič zlé a naďalej dúfam, že sa čoskoro vrátim na ihrisko. Vzhľadom na dôvernosť celého procesu teraz nemôžem povedať viac. Urobím to hneď, ako budem môcť," napísal Mudryk na sociálnej sieti. Ukrajinský reprezentant podľa agentúry DPA absolvoval predchádzajúce testy v auguste a všetky dopadli dobre.