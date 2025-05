Maresca teší finále proti Betisu, Pellegriniho berie ako mentora

Bratislava 9. mája (TASR) - V Londýne sa prekvapenie nekonalo, no vo Florencii išiel boj o finále futbalovej Konferenčnej ligy do predĺženia. V súboji o titul sa nakoniec stretnú Chelsea a Betis Sevilla, keďže si poradili s Djurgardenom (4:1, 1:0), respektíve s Fiorentinou (2:1, 2:2 pp). Výnimočnú príchuť bude mať duel pre kormidelníka anglického klubu Enza Marescu, ktorý považuje svojho náprotivka Manuela Pellegriniho za trénerského mentora.



Chelsea vyradila Švédsky Djurgarden bez väčších problémov, keď celkové víťazstvo 5:1 spečatil gól Kierana Dewsburyho-Halla ku koncu prvého polčasu. Stredopoliar skóroval v 38. minúte po prihrávke od Tyriquea Georgea – lopta padla do siete od žrde. Vo finále čaká Chelsea tím niekdajšieho trénera ManCity, Realu Madrid i Malagy, kde viedol ako hráča aj Marescu. „Je ako jeden z mojich profesionálnych otcov. Naučil som sa veľa, najmä ako riadiť hráčov a celý káder. Bol mojím trénerom štyri roky – dva roky som bol hráč, dva roky jeho asistent. Viem presne, ako rozmýšľa o hráčoch. Najdôležitejšie je, že je úprimný a dobrý človek. Vždy sa snaží byť k hráčom férový,“ povedal Maresca, ktorý pôsobil aj ako Pellegriniho asistent vo West Hame.



Pred duelom v Londýne urobil až desať zmien v zostave s ohľadom na nedeľňajší ligový zápas na pôde Newcastlu, keďže cieľom tímu je postup do LM. V rámci nich si debut v základnej zostave odbil len 16-ročný Reggie Walsh, ktorý hral na pozícii číslo 10. Tá je zvyčajne obsadzovaná Coleom Palmerom. „Máme teraz 20 dní na prípravu finále. Teší ma, že budeme hrať proti Betisu, najmä kvôli Manuelovi. Štyri roky som hrával za Sevillu s Betisom sme mávali derby. Vyhrali sme 1:0 a ja som dal gól, takže viem, že ma tam nemajú radi,“ povedal Maresca.



Fiorentina sa snažila zvrátiť prehru 1:2, no hosťujúci Antony otvoril skóre gólom z priameho kopu. Už o štyri minúty neskôr vyrovnal Robin Gosens hlavičkou po rohovom kope. Nemecký reprezentant sa presadil opäť aj v 42. minúte a vyrovnal celkové skóre na 3:3. Brankár Fiorentiny David de Gea predviedol v závere riadneho hracieho času kvalitné zákroky proti strelám Antonyho a Abdessamada Ezzalzouliho a udržal tak nádej na predĺženie. V 97. minúte však Antony prihral Ezzalzoulimu, ktorý vyrovnal na 2:2 a tým zabezpečil Betisu postup do finále. Už teraz ide o najväčší európsky úspech v histórii klubu, ktorý získal jediný španielsky ligový titul pred 90 rokmi a trikrát vyhral Španielsky pohár, naposledy v roku 2022. Napriek tomu je aj Pelleginiho hlavným cieľom zaistiť si miestenku v Lige majstrov cez domácu súťaž. „Som samozrejme spokojný, teší ma vidieť radosť našich fanúšikov. Od zajtra však dávame Konferenčnú ligu bokom, pretože máme veľmi dôležité ligové zápasy a bojujeme o Ligu majstrov,“ zhodnotil Pellegrini.



Finále je na programe 28. mája v poľskom Vroclave.