Marián Gáborík oficiálne ukončil kariéru

Hráč Los Angeles Kings Slovák Marián Gáborík (v popredí) sa teší so spoluhráčmi po strelení gólu v zápase zámorskej hokejovej NHL Florida Panthers - Los Angeles Kings v Sunrise 23. novembra 2015, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Slovenský hokejista Marián Gáborík z Los Angeles Kings drží nad hlavou Stanleyho pohár po tom, čo jeho tím zvíťazil v piatom súboji finále play off NHL doma nad New Yorkom Rangers 3:2 po dvojnásobnom predĺžení a v celej sérii triumfoval 4:1 na zápasy, 13. júna 2014 v Los Angeles, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Marián Gáborík sa teší zo svojho gólu spolu s obrancom Kings Drewom Doughtym, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Trenčín 4. novembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Marián Gáborík vo štvrtok oficiálne ukončil kariéru. Urobil tak vo veku 39 rokov, no od sezóny 2017/18 pre problémy s chrbtom súťažne nehral. O svojom rozhodnutí informoval na sociálnych sieťach.uviedol na svojom profile najvyššie draftovaný Slovák v NHL.Gáborík odštartoval kariéru v Dukle Trenčín, za ktorú debutoval v najvyššej slovenskej súťaži už ako šesťnásťročný a dlho držal rekord najmladšieho strelca najvyššej slovenskej súťaže. Až tento rok ho prekonal útočník Banskej Bystrice Dalibor Dvorský vo veku 15 rokov, 7 mesiacov a 18 dní.Už bývalý elitný krídelník odohral za Duklu pred odchodom do zámoria dve sezóny a svojimi výkonmi upútal natoľko, že si ho Minnesota vybrala z 3. miesta draftu v roku 2000. V NHL si zahral hneď v nasledujúcej sezóne, v 71 dueloch nazbieral 36 bodov (18+18). V tej ďalšej už pokoril 30-gólovú métu, čo sa mu v profilige podarilo dokopy sedemkrát. V ročníku 2007/08 nosil na drese Minnesoty kapitánske céčko a urobil si kariérne maximum 42 gólov, čo zopakoval aj o dva roky neskôr v New Yorku Rangers. Následne pôsobil aj v Columbuse Blue Jackets a Los Angeles Kings, s ktorými v roku 2014 získal slávny Stanleyho pohár. Po piatich rokoch v Kalifornii zamieril počas sezóny 2017/18 do Ottawy, za ktorú odohral 16 zápasov a získal sedem bodov (4+3). Ročník už nedohral pre problémy s chrbtom. Od marca 2018 sa už v súťažnom zápase neobjavil.Posledné tri roky strávil na listine zranených hráčov a keďže mal stále platný kontrakt, Ottawa vlani v decembri vymenila jeho práva spolu s brankárom Andersom Nilssonom do Tampy Bay za obrancu Braydona Coburna, útočníka Cedrica Paquettea a výber v 2. kole draftu 2022. Tampa si týmto ťahom urobila miesto pod platovým stropom, keďže sa jeho plat ako dlhodobo zraneného nepočítal.V základnej časti NHL odohral dokopy 1035 s bilanciou 407 gólov a 408 asistencií. V 84 dueloch play off zaznamenal 58 bodov (32+26). Trikrát si zahral v Zápase hviezd, v roku 2012 ho vyhlásili za najužitočnejšieho hráča exhibície.napísal Gáborík.V slovenskom drese získal bronz na MS do 18 i 20 rokov, za A-tím odohral dokopy 73 zápasov a strelil 30 gólov. Predstavil sa na šiestich MS, dvakrát si zahral na zimných olympijských hrách a v roku 2016 získal s tímom Európy striebro na Svetovom pohári.