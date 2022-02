Marián Gáborík, víťaz Stanleyho pohára, oslavuje 40. narodeniny

Marián Gáborík v reprezentačnom drese. Foto: TASR/Martin Baumann

Slovenský hokejista Marián Gáborík z Los Angeles Kings drží nad hlavou Stanleyho pohár po tom, čo jeho tím zvíťazil v piatom súboji finále play off NHL doma nad New Yorkom Rangers 3:2 po dvojnásobnom predĺžení a v celej sérii triumfoval 4:1 na zápasy, 13. júna 2014 v Los Angeles. Foto: TASR/AP

Trenčín/Bratislava 14. februára (TASR) - Bývalý slovenský hokejista Marián Gáborík oslavuje v pondelok 14. februára 40. narodeniny. Úspešnú kariéru odštartoval ako 16-ročný v Dukle Trenčín. Za "vojakov" odohral dve sezóny, po ktorých začal brázdiť ľadové plochy v zámorskej NHL. Elitný krídelník hrával za Minnesotu Wild, New York Rangers, Columbus Blue Jackets, či Los Angeles Kings. S "kráľmi" z Kalifornie získal v roku 2014 Stanleyho pohár. Naposledy sa v NHL predstavil v drese Ottawy Senators.uviedol najvyššie draftovaný Slovák v NHL na svojom profile 4. novembra 2021, v deň oficiálneho ukončenia kariéry.Marián Gáborík sa narodil 14. februára 1982 v Trenčíne. K hokeju nemal ďaleko, lebo jeho o deväť rokov starší brat Branislav Gáborík ako hráč Dukly Trenčín dosiahol v roku 1992 titul majstra Československa.Hokeju sa začal venovať krátko po nástupe na základnú školu, popri tom však hrával aj hádzanú. Pre hokej sa Marián Gáborík definitívne rozhodol v 11 rokoch, po návrate z turnaja v kanadského Buckinghame.Zaznamenal rýchly výkonnostný rast a 13. marca 1998 vo veku 16 rokov a 27 dní už debutoval v seniorskom tíme Dukly Trenčín. Premiéru okorenil aj gólom, ktorým prispel k remíze 3:3 na ľade Liptovského Mikuláša. Dlho držal rekord najmladšieho strelca v najvyššej slovenskej súťaži. Až v roku 2021 ho prekonal útočník Banskej Bystrice Dalibor Dvorský vo veku 15 rokov, 7 mesiacov a 18 dní.Historický zápis Gáborík zaznamenal aj v roku 1999, keď vo veku necelých 17 rokov získal bronz na majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov. V tom istom roku si bronzovú medailu priniesol aj zo svetového šampionátu hráčov do 18 rokov.Za Duklu odohral pred odchodom do zámoria dve sezóny. V tej druhej v rokoch 1999-2000 nastúpil v 55 zápasoch, v ktorých strelil 26 gólov a zaznamenal 23 asistencií.Svojimi výkonmi upútal zámorský klub Minnesotu Wild, ktorý si ho v roku 2000 vybral z 3. miesta v drafte. V NHL si zahral hneď v nasledujúcej sezóne 2000/2001 a v 71 dueloch nazbieral 36 bodov za 18 gólov a rovnaký počet nahrávok. V ročníku 2001/2002 už pokoril 30-gólovú métu, čo sa mu počas účinkovania v zámorskej profilige podarilo celkovo sedemkrát.Mal len 21 rokov, keď ho v roku 2003 premiérovo nominovali do Zápasu hviezd NHL. Vyhral súťaž v rýchlosti korčuľovania, keď ľadové klzisko obkrúžil v čase 13,713 sekundy. Na prestížnej akcii sa ukázal ešte dvakrát a v roku 2012 ho vyhlásili za najužitočnejšieho hráča tejto exhibície.V roku 2003 výrazne prispel k postupu Minnesoty do finále Západnej konferencie. V play off nazbieral 17 bodov za deväť gólov a osem asistencií. Minnesotský dres s kapitánskym céčkom si obliekol v ročníku 2007/2008, v ktorom dosiahol aj kariérne maximum 42 gólov. V tejto sezóne sa 21. decembra 2007 blysol piatimi gólmi v jednom zápase, ktoré zaznamenal proti New Yorku Rangers.Kariérne gólové maximum, 42 presných zásahov, vyrovnal v ročníku 2009/2010, ale už v drese New Yorku Rangers. V klube z Manhattanu strávil štyri sezóny.V roku 2013 začal pôsobiť v Columbuse Blue Jackets, odkiaľ prešiel do klubu Los Angeles Kings, s ktorým v roku 2014 získal Stanleyho pohár po víťaznej finálovej sérii s New Yorkom Rangers. So 14 gólmi sa Gáborík stal najlepším strelcom play off.Po piatich ročníkoch v Kalifornii zamieril počas sezóny 2017/18 do Ottawy, za ktorú odohral 16 zápasov a získal sedem bodov za štyri góly a tri asistencie. Ročník však nedohral pre problémy s chrbtom. Od marca 2018 sa už v súťažnom zápase nepredstavil. Posledné tri roky strávil na listine zranených hráčov.Marián Gáborík, kanonier NHL, prezývaný Gaby, alebo Brambor, oficiálne ukončil športovú kariéru 4. novembra 2021. V základnej časti NHL odohral celkovo 1035 s bilanciou 407 gólov a 408 asistencií. V 84 dueloch play-off zaznamenal 58 bodov za 32 gólov a 26 prihrávok.V reprezentačnom drese získal bronz na majstrovstvách sveta do 18 i 20 rokov. Za reprezentačný A-tím debutoval 7. novembra 1999 vo veku necelých 18 rokov. V seniorskom tíme reprezentoval Slovensko na svetových šampionátoch v rokoch 2001, 2004, 2005, a 2007. Národný dres si obliekol aj na Svetovom pohári v roku 2004 a na ZOH 2006 v Turíne. Celkovo odohral 53 reprezentačných zápasov, v ktorých vsietil 20 gólov.Od roku 2017 je ženatý. Jeho manželkou je známa tanečnica Ivana Gáboriková, rodená Surovcová. Vychovávajú spolu dcéru Bellu.