Marián Hossa bude v Sieni slávy slovenského hokeja: Veľmi si to vážim

ČLENOVIA SIENE SLÁVY SLOVENSKÉHO HOKEJA



2002: Vladimír Dzurilla, Michal Polóni, Ladislav Horský, George Gross, Ladislav Troják, Stan Mikita, Václav Nedomanský, Ján Starší, Jozef Golonka, Peter Šťastný (vystúpil v roku 2009)



2003: Miroslav Červenka, Rastislav Jančuška, Ján Jendek, Vojtech Okoličány



2004: Milan Kužela, František Gregor, Karol Fako, Vincent Lukáč



2005: Jaroslav Walter, Igor Liba



2006: Rudolf Tajcnár



2007: Dušan Pašek



2008: Dušan Faško



2009: Dárius Rusnák



2011: Július Haas, Ján Mitošinka, Róbert Švehla



2012: Pavol Demitra



2014: Zdeno Cíger



2018: Miroslav Šatan



2019: Ferdinand Marek, Oto Haščák, Július Šupler, Ján Filc



2021: Peter Bondra



2022: Žigmund Pálffy



2023: Marián Hossa



VIZITKA MARIÁNA HOSSU /zdroj: hockeyslovakia.sk/



Narodený: 12. januára 1979 v Starej Ľubovni



Materský klub: HK Dukla Trenčín



Kariéra na klubovej úrovni: HK Dukla Trenčín (1996/97, 2001/02, 2004/05), Portland Winter Hawks (1997/98), Ottawa Senators (1997 až 2004), Mora IK (2004/05), Atlanta Trashers (2005 až 2008), Pittsburgh Penguins (2008), Detroit Red Wings (2008/09), Chicago Blackhawks (2010 až 2019)



Bilancia v NHL: 1309 zápasov v základnej časti, 1134 bodov (525+609), 205 zápas v play-off, 149 bodov (52+97)



Kariéra na medzinárodnej úrovni: 8x účasť na MS (1997, 1999, 2001, 2004, 2005, 2006, 2007, 2011), 4x účasť na ZOH (2002, 2006, 2010, 2014), 2x účasť na Svetovom pohári (2004, 2016)



Bilancia v slovenskej reprezentácii: 88 zápasov, 39 gólov



Najväčšie úspechy: člen Hokejovej siene slávy v Toronte (2021), 3x víťaz Stanleyho pohára s Chicagom Blackhawks (2010, 2013, 2015), víťaz WHL a Memoriacl Cupu s Portlandom Winter Hawks (1998), majster SR s Duklou Trenčín (1997), 4. miesto na ZOH vo Vancouveri 2010, 6x víťaz ankety Hokejista roka (2006, 2007, 2008, 2010, 2015, 2017)

Bratislava 3. augusta (TASR) - Marián Hossa sa stane novým členom Siene slávy slovenského hokeja. Uvedú ho do nej 9. augusta v rámci slávnostného galavečera pri príležitosti vyhlásenia výsledkov v ankete Hokejista roka 2023. Na prijatí bývalého reprezentanta a jedného z najúspešnejších útočníkov slovenskej hokejovej histórie do Siene slávy sa na svojom uplynulom zasadnutí jednomyseľne zhodol nominačný výbor prestížnej expozície. Informoval o tom portál hockeyslovakia.sk.," uviedol 44-ročný Marián Hossa, ktorý má za sebou bohatú a úspešnú kariéru ovenčenú ziskom troch Stanleyho pohárov so Chicagom Blackhawks. Odchovanec trenčianskeho hokeja odohral v NHL celkovo 19 sezón. V základnej časti nastúpil na 1309 zápasov, v ktorých nazbieral 1134 bodov za 525 gólov a 609 asistencií. V 205 dueloch play off pridal ďalších 149 bodov (52+97). Na klubovej úrovni získal v roku 1997 extraligový titul s materskou Duklou Trenčín. Za Slovensko odohral dovedna 88 zápasov, strelil v nich 39 gólov. Zahral si na ôsmich majstrovstvách sveta, štyroch olympijských turnajoch a dvoch Svetových pohároch. V roku 2021 ho uviedli do hokejovej Siene slávy v Toronte ako tretieho slovenského rodáka po Stanovi Mikitovi a Petrovi Šťastnom.Marián Hossa bude v poradí 37. členom Siene slávy slovenského hokeja. "," povedal pre hockeyslovakia.sk Miroslav Šatan, prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja a člen nominačnej komisie Siene slávy slovenského hokeja .