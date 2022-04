Marián Hossa oficiálne ukončil kariéru, Chicago vyradí jeho 81-ku

Chicago 8. apríla (TASR) - Slovenský hokejista Marián Hossa v noci na piatok oficiálne ukončil hráčsku kariéru. Rozlúčil sa symbolicky v drese Chicaga, s ktorým zažil v minulosti v NHL najúspešnejšie obdobie a trikrát získal Stanleyho pohár. Pred domácim zápasom so Seattlom (0:2) podpísal s bývalým klubom jednodňovú zmluvu. Blackhawks počas prvej tretiny oznámili, že v budúcej sezóne slávnostne vyradia Hossov dres s číslom 81.



Niekdajší útočník "jastrabov" sa tak zaradí medzi legendy klubu. Stane sa v poradí ôsmym hráčom Chicaga, ktorému sa dostane takejto pocty. Pod stropom halou United Center už visia dresy Glenna Halla (číslo 1), Tonyho Esposita (35), Pierre Pilotea a Keitha Magnusona (obaja 3), Bobbyho Hulla (9), Denisa Savarda (18) a krajana Stana Mikitu (21). Hossovu 81-ku už nebude môcť nosiť žiadny iný hráč Chicaga.



"Ako dieťa snívate, že si raz zahráte v NHL, najlepšej lige na svete. Potom je vaším cieľom vyhrať Stanleyho pohár. Nikdy som však nemal ambíciu, aby raz vyradili moje číslo, alebo som sa stal členom Siene slávy, no zrejme sa niekomu páčila moja hra za tie roky a ocenil moje úspechy," povedal 43-ročný bývalý krídelník podľa nhl.com.



Hossa odohral svoj posledný súťažný zápas v sezóne 2016/2017. Pre zdravotné problémy musel následne vynechať ročník 2017/2018. Trpel alergiou na výstroj, ktorá mu spôsobovala kožné problémy. Do NHL sa napokon už nevrátil.