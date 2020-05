Mariappa z Watfordu potvrdil, že sa nakazil koronavírusom

Londýn 20. mája (TASR) - Jamajský obranca Adrian Mariappa z Watfordu oznámil, že je jeden zo šiestich ľudí, ktorí mali pozitívne testy na nový koronavírus po prvom kole vyšetrení v tímoch anglickej futbalovej Premier League.



Tridsaťtriročný stopér zároveň uviedol na stránkach denníkov Daily Telegraph a Daily Mail, že je prekvapený, že sa nakazil: "Škriabal som sa na hlave a snažil som sa prísť na to, ako som mohol dostať koronavírus, pretože som skutočne neopustil dom okrem nejakého cvičenia a prechádzok s deťmi."



Mariappa podľa vlastných slov nemal žiadne príznaky choroby a cítil sa "fit ako vždy." Okrem neho sa nakazili aj dvaja členovia realizačného tímu Watfordu a chorobu potvrdili aj u asistenta trénera Burnley Iana Woana. Informovala o tom agentúra AP.



V nedeľu a pondelok vykonali testy u 748 hráčov a ďalších zamestnancov 19 klubov. Posledný tím testoval svojich zamestnancov v utorok. Vedenie súťaže nezverejnilo mená infikovaných osôb, ktoré sa musia sedem dní izolovať.



Od utorka sa môžu tímy pripravovať v obmedzenom bezkontaktnom režime a pri dodržaní prísneho hygienického protokolu. Tréningy môžu pre každého hráča trvať maximálne 75 minút. Liga je pre pandémiu koronavírusu prerušená od 13. marca, do konca sezóny zostáva odohrať 92 zápasov. Termín reštartu stanovili na 12. júna, no podľa portálu BBC je pravdepodobnejšie, že sa začne hrať neskôr.