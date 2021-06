Marinčin po návrate do Európy: Verím, že mi opäť zachutí hokej

Bratislava 17. júna (TASR) - Slovenský hokejista Martin Marinčin sa po jedenástich rokoch vrátil zo zámoria do Európy a pred novou sezónou posilnil českého majstra HC Oceláři Třinec. Dvadsaťdeväťročný obranca verí, že na starom kontinente opäť nájde chuť k hokeju. Navyše to bude mať bližšie aj do reprezentácie a Slovensku by mohol pomôcť v olympijskej kvalifikácii do Pekingu 2022.



Marinčin pôsobil v zámorí od sezóny 2010/2011. V drafte v roku 2010 si ho z 2. kola vybral Edmonton, za ktorý debutoval v sezóne 2013/2014, odvtedy odohral v NHL za Oilers a Toronto 227 duelov s bilanciou päť gólov a 29 asistencií. V play off zaznamenal deväť štartov. V uplynulej sezóne nedostal príležitosť v drese Maple Leafs a pôsobil na farme Toronto Marlies v AHL, odohral 14 zápasov a získal päť bodov (1+4).



V NHL sa mu po sezóne skončila zmluva a stal by sa neobmedzeným voľným hráčom. Aj preto sa rozhodol vrátiť do Európy. "Pre niektorých je to prekvapenie, ale ja chcem hrať. Posledné sezóny neboli ideálne a veľa som toho nenahral. Vraciam sa teda do Európy a verím, že mi opäť zachutí hokej," povedal v rozhovore pre hockeyslovakia.sk.



Ponuka českého majstra ho oslovila, výborné referencie dostal aj od najproduktívnejšieho obrancu základnej časti súťaže Martina Gernáta, ktorého má v Třinci nahradiť: "Viackrát som hovoril s Maťom a vždy mi hovoril o náročnosti práce, ale aj o skvelých podmienkach v Třinci. Túto možnosť sme už počas minulej sezóny konzultovali aj s agentom a postupne sa mi to dostalo do hlavy. Za všetko hovoria aj výsledky klubu a teším sa preto na zaujímavú výzvu. Dohoda prišla rýchlo a mal som z toho dobrý pocit. Lákalo ma zázemie a vysoké ciele. Záujem bol taký silný, že som ani iné možnosti nezvažoval. Bolo tam veľa pozitívnych vecí a verím, že sa odvďačím výkonmi." K novému tímu sa pripojí už v pondelok.



Poslednú sezónu v Toronte zhodnotil so zmiešanými pocitmi: "Po hokejovej stránke to nebolo ideálne, ale v Kanade sa mi narodil synček a po tejto stránke sme boli s manželkou šťastní. Bolo to teda také zmiešané. Ja som však vopred vedel, že v Toronte vyskladali extrémne silné mužstvo a bude ťažké dostať sa do základnej zostavy."



Po uplynulej sezóne sa tak nateraz skončilo jeho jedenásťročné pôsobenie v zámorii. "Začiatok bol super, posledné sezóny neboli podľa mojich predstáv. Som však vďačný za tie roky a dali mi veľa po hokejovej i ľudskej stránke," zhodnotil pre hockeyslovakia.sk.



Marinčin má na konte aj štart na ZOH v Soči a troch MS. Na domácom šampionáte v roku 2019 nazbieral v siedmich dueloch sedem bodov (3+4). Bol aj adept na uplynulé MS v Lotyšsku, kde sa Slovensko prebojovalo po ôsmich rokoch do štvrťfinále. "Ja by som prišiel rád, ale posledné slovo malo Toronto. Pýtali sme sa, či ma neuvoľnia, ale klub potreboval široký káder v taxi tíme. Počítalo sa, že Maple Leafs pôjdu ďaleko, čo bohužiaľ nevyšlo," vysvetlil svoju neúčasť. Národnému výberu by mohol pomôcť už v auguste počas domácej olympijskej kvalifikácie v Bratislave: "Určite som tomu otvorený, ale hlavné slovo bude mať Třinec. Pre mňa však bola reprezentácia vždy cťou a v tomto smere rád pomôžem."