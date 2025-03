Marinčin sa po pauze vracia do zostavy Třinca, nastúpi v Litvínove

Třinec 3. marca (TASR) - Slovenský hokejový obranca Martin Marinčin sa po trojmesačnej prestávke vráti v utorok do zostavy HC Oceláři Třinec. Úradujúcemu českému majstrovi chýbal pre zlomeninu zápästnej kostičky, ktorá sa vyžiadala operačný zákrok.



Tridsaťtriročný zadák naposledy nastúpil v 26. kole českej extraligy proti Litvínovu a na jeho ľade sa takisto vráti. "V Litvínove už bude trénerom k dispozícii aj obranca Martin Marinčin," prezradili Oceláři na sociálnych sieťach.



Marinčin stihol v tejto sezóne odohrať za Třinec iba 19 zápasov, v ktorých zaznamenal gól a štyri asistencie. Nastupoval aj so zlomeninou. Po operácii napokon vynechal polovicu základnej časti. Pre Marinčina je prebiehajúca sezóna štvrtá v drese Třinca, v predošlých získal s tímom tri majstrovské tituly.



Podľa českých médií sa blíži návrat aj ďalšieho slovenského reprezentanta - útočníka Marka Daňa. Autor 19 gólov nedohral pre zranenie zápästia duel 45. kola v Hradci Králové, na play off by však takisto mohol byť pripravený.