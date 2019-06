MARINČIN ZOSTÁVA V TORONTE, PODPÍSAL NOVÝ KONTRAKT

"Javorové listy" si poistili služby 27-ročného zadáka dva dni predtým, než by sa stal neobmedzeným voľným hráčom a mohol by rokovať s ktorýmkoľvek iným profiligovým klubom.

Toronto 29. júna (TASR) - Slovenský hokejový obranca Martin Marinčin bude aj v nadchádzajúcej sezóne NHL obliekať dres Toronta. S vedením Maple Leafs podpísal v sobotu nový ročný kontrakt na 700.000 dolárov. Kanadský klub oznámil predĺženie spolupráce na svojom oficiálnom twitterovom účte.



"Javorové listy" si poistili služby 27-ročného zadáka dva dni predtým, než by sa stal neobmedzeným voľným hráčom a mohol by rokovať s ktorýmkoľvek iným profiligovým klubom. Okrem Marinčina sa klub dohodol na identickej zmluve aj s brankárom Michaelom Hutchinsonom. Podľa capfriendly.com sú oba kontrakty jednocestné, t.j. ak by chcelo vedenie klubu poslať hráčov na farmu, muselo by ich najprv umiestniť na waiver listinu.



Marinčina draftoval Edmonton v roku 2010 z celkového 46. miesta, v drese Oilers debutoval v NHL v sezóne 2013/2014. Do Toronta prišiel v roku 2015. V uplynulých dvoch sezónach ho Maple Leafs na časť ročníka poslali aj do farmárskej AHL, pred rokom získal s rezervným tímom Toronto Marlies prestížny Calderov pohár. V uplynulom ročníku odohral za Maple Leafs 24 stretnutí v základnej časti NHL, v ktorých strelil gól a pridal štyri asistencie. V play off šancu v zostave nedostal. Po konci klubovej sezóny posilnil národný tím na domácich MS, kde sa stal so siedmimi bodmi (3+4) najproduktívnejším hráčom slovenskej reprezentácie.