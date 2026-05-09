Sobota 9. máj 2026
Marinov a Rehák Štefečeková sú v Kazachstane vo finále trapu

Slovenská reprezentantka v športovej streľbe Zuzana Rehák-Štefečeková. Foto: TASR - Martin Baumann

Autor TASR
Almaty 9. mája (TASR) - Slovenskí strelci Filip Marinov a Zuzana Rehák Štefečeková postúpili na pretekoch Svetového pohára v kazašskom meste Almaty do finálovej osmičky v trape. Súboje o pódiové umiestnenia sú na programe v sobotu popoludní.

Marinov predviedol v kvalifikácii štvrtý najlepší výkon so ziskom 122 bodov. Zvíťazil Talian Massimo Fabbrizi so ziskom 124. Rehák Štefečeková zostrelila 120 terčov a obsadila druhú priečku. Lepšia bola iba Španielka Fatima Galvezová so ziskom 123.

Na konečnom 36. mieste skončil v mužskej súťaži Hubert Andrzej Olejník, ktorý zostrelil 116 holubov. Medzi ženami si Jana Špotáková pripísala 34. priečku výkonom 109.
