Marinov obsadil 5. miesto vo finále trapu v Nikózii, Varga 6.

Nikózia 10. mája (TASR) - Slovenský reprezentant v športovej streľbe Filip Marinov obsadil 5. miesto vo finále trapu na podujatí Svetového pohára v cyperskej Nikózii. V najlepšej šestke sa predstavil aj jeho krajan Erik Varga, ktorý skončil na 6. priečke. Víťazom sa stal Španiel Manuel Murcia.



Varga postúpil z 2. miesta kvalifikácie, no v bojoch o medaily minul päť terčov a vypadol ako prvý. Hneď za ním skončil aj Marinov, ktorý sa do finále prebojoval z poslednej možnej 6. priečky. V kvalifikácii sa predviedli ďalší traja Slováci. Marián Kovačócy bol 23. s nástrelom 119 bodov, Hubert Andrzej Olejnik skončil 30. (118) a Timotej Tóth obsadil 71. miesto so 113 bodmi.



V súťaži žien sa medzi najlepšiu šestku neprebojovala ani jedna z troch slovenských reprezentantiek. Olympijská víťazka z Tokia Zuzana Rehák-Štefečeková skončila v kvalifikácii na 17. priečke so 114 bodmi. Rovnaký počet mala na konte Jana Špotáková, ktorá sa umiestnila o tri pozície nižšie a Nikola Molnárová obsadila 42. miesto so 108 bodmi. Vo finále triumfovala Ruska Lada Denisovová.