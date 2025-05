Mário Sauer prestúpil z MŠK Žilina do FC Toulouse

Toulouse 22. mája (TASR) - Slovenský futbalista Mário Sauer sa stal novou posilou FC Toulouse. Desiaty tím uplynulého ročníka francúzskej Ligue 1 o prestupe informoval vo štvrtok na svojej oficiálnej stránke. Dvadsaťjedenročný stredopoliar odchádza do Francúzska z MŠK Žilina.



Sauer sa v tíme „žlto-zelených“ zaradil medzi opory, pod trénerom Michalom Ščasným odohral v rokoch 2023-25 vo všetkých súťažiach 74 duelov s bilanciou 17 gólov a 14 asistencií. Vo všetkých reprezentačných výberoch zaznamenal dokopy 60 štartov a 7 gólov. Spolu s mladším bratom Leom je súčasťou slovenskej reprezentácie do 21 rokov, s ktorou ju čaká od 11. júna európsky šampionát na domácej pôde.



V Toulouse bude druhým Slovákom v histórii. Prvým bol v sezóne 1991/92 Viliam Hýravý. „Prestup do FC Toulouse je pre mňa veľká príležitosť. Bude to pre mňa prvá zahraničná skúsenosť a som za ňu veľmi vďačný. Budem sa snažiť rozvíjať, aby som predvádzal čo najlepšie výkony a priniesol klubu úspech. Mojou mentalitou je odovzdať všetko pre tím a spoluhráčov. Som pripravený zomrieť na ihrisku,“ povedal Sauer podľa oficiálnej stránky FC Toulouse.