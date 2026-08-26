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Mario Sauer zamieril z Toulouse na hosťovanie do 1. FC Kaiserslautern
Starší brat Lea Sauera prestúpil do Toulouse vlani v lete z MŠK Žilina.
Autor TASR,aktualizované
Kaiserslautern 26. augusta (TASR) - Slovenský futbalista Mario Sauer zamieril z francúzskeho FC Toulouse na ročné hosťovanie k účastníkovi druhej najvyššej nemeckej súťaže 1. FC Kaiserslautern. Dvadsaťdvaročný stredopoliar nastúpil v uplynulej sezóne na 29 duelov a v marci si pripísal prvé minúty za reprezentačný A-tím. Podľa vyhlásenia francúzskeho klubu je súčasťou dohody aj opcia na trvalý prestup.
Starší brat Lea Sauera prestúpil do Toulouse vlani v lete z MŠK Žilina. Jeho tím mal pred sezónou ambície kvalifikovať sa do niektorej z európskych pohárových súťaží, čo sa mu však nepodarilo. V Ligue 1 obsadil 9. priečku, pričom Sauer zasiahol do 25 duelov a strelil jeden gól. Ďalšie štyri vystúpenia pridal v tamojšom pohári. Po marcovom debute proti Rumunsku si pripísal v A-tíme Slovenska ďalšie minúty v júni v prípravných zápasoch proti Malte a Čiernej Hore.
Mario Sauer nebol v novej sezóne súčasťou prípravných stretnutí Toulouse a úvodný ligový duel nového ročníka sledoval z lavičky. Jeho nový tím už absolvoval dva zápasy v 2. Bundeslige, pričom v oboch zaznamenal bezgólovú remízu. Minulý piatok zároveň Kaiserslautern postúpil do 3. kola Nemeckého pohára po triumfe nad Mannheimom. „Som šťastný, že som súčasťou tohto tradičného klubu. Chcem sa tu ďalej rozvíjať osobne aj športovo a som veľmi vďačný, že mi vedenie dáva túto možnosť. O fanúšikoch a atmosfére tu na štadióne som už veľa počul a teším sa, keď to zažijem na vlastnej koži,“ povedal Sauer pre oficiálnu webstránku FCK.
Na adresu novej posily sa vyjadril aj športový riaditeľ klubu Marcel Klos: „S Mariom získavame ďalšieho mladého a talentovaného hráča, ktorý svojím univerzálnym profilom zapadá do našej súčasnej prestupovej stratégie. Dopĺňa náš stred poľa a vďaka schopnostiam v zakončení vytvára viac možností aj smerom do ofenzívy.“
Starší brat Lea Sauera prestúpil do Toulouse vlani v lete z MŠK Žilina. Jeho tím mal pred sezónou ambície kvalifikovať sa do niektorej z európskych pohárových súťaží, čo sa mu však nepodarilo. V Ligue 1 obsadil 9. priečku, pričom Sauer zasiahol do 25 duelov a strelil jeden gól. Ďalšie štyri vystúpenia pridal v tamojšom pohári. Po marcovom debute proti Rumunsku si pripísal v A-tíme Slovenska ďalšie minúty v júni v prípravných zápasoch proti Malte a Čiernej Hore.
Mario Sauer nebol v novej sezóne súčasťou prípravných stretnutí Toulouse a úvodný ligový duel nového ročníka sledoval z lavičky. Jeho nový tím už absolvoval dva zápasy v 2. Bundeslige, pričom v oboch zaznamenal bezgólovú remízu. Minulý piatok zároveň Kaiserslautern postúpil do 3. kola Nemeckého pohára po triumfe nad Mannheimom. „Som šťastný, že som súčasťou tohto tradičného klubu. Chcem sa tu ďalej rozvíjať osobne aj športovo a som veľmi vďačný, že mi vedenie dáva túto možnosť. O fanúšikoch a atmosfére tu na štadióne som už veľa počul a teším sa, keď to zažijem na vlastnej koži,“ povedal Sauer pre oficiálnu webstránku FCK.
Na adresu novej posily sa vyjadril aj športový riaditeľ klubu Marcel Klos: „S Mariom získavame ďalšieho mladého a talentovaného hráča, ktorý svojím univerzálnym profilom zapadá do našej súčasnej prestupovej stratégie. Dopĺňa náš stred poľa a vďaka schopnostiam v zakončení vytvára viac možností aj smerom do ofenzívy.“