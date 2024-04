Marjanovič nepremenil trestné hody,priaznivci Clippers dostali sendvič

Los Angeles 15. apríla (TASR) - Basketbalisti LA Clippers prehrali v zámorskej NBA v nedeľu s Houstonom Rockets 116:105, ale fanúšikovia ukončili večer s úsmevom na tvári a s kuracími sendvičmi zadarmo. Podobne, ako mnohé iné športové tímy, aj Clippers majú akciu, vďaka ktorej môžu fanúšikovia získať jedlo zadarmo, ak sa v zápase naplnia určité podmienky.



V prípade Clippers môžu fanúšikovia získať zadarmo kurací sendvič, ak hosťujúci tím vo štvrtej štvrtine nepremení dva trestné hody za sebou. Napriek veľmi špecifickým podmienkam to vyšlo vďaka Bobanovi Marjanovičovi, ktorý hral za Clippers v sezónach 2017/18 a 2018/19. Srbský basketbalista v poslednej štvrtine úmyselne minul dva trestné hody, čím dal jasne najavo, o čo mu ide. Keď minul druhýkrát, dokonca začal oslavovať s fanúšikmi.



Zápas pre Rockets už nič neznamenal, keďže už nemali šancu na postup do vyraďovacej časti. Clippers sa v prvom kole play off v Západnej konferencii stretnú s Dallasom Mavericks. Informovala o tom agentúra DPA.