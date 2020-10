Markström do Calgary, podpísal šesťročný kontrakt na 36 mil. dolárov

Calgary 10. októbra (TASR) - Švédsky hokejový brankár Jacob Markström spojil svoju budúcnosť s Calgary. Po tom, čo sa nedohodol na zmluve s Vancouverom, podpísal ako voľný hráč s konkurenčnými Flames šesťročný kontrakt v celkovej hodnote 36 miliónov dolárov. Ročne tak zarobí v priemere šesť miliónov USD, informoval oficiálny web NHL.



Tridsaťročný Markström začal profiligovú kariéru na Floride, do Vancouveru sa presťahoval počas ročníka 2013/2014. Postupne sa vypracoval v brankársku jednotku Canucks. V minulej sezóne odchytal 43 stretnutí základnej časti s úspešnosťou zákrokov 91,8 percenta a priemerom 2,75 inkasovaného gólu na zápas. V play off pomohol Vancouveru k postupu do semifinále Západnej konferencie, v 14 štartoch mal úspešnosť zásahov 91,9 percenta a gólový priemer 2,85.



Flames potrebovali vystužiť brankársky post po odchode Cama Talbota, 28-ročnému Čechovi Davidovi Rittichovi ešte nechceli zveriť post tímovej jednotky. Okrem Markströma angažovali "plamene" po otvorení trhu s voľnými hráčmi aj obrancu Alexa Petrovica a predĺžili zmluvu s útočníkom Buddym Robinsonom.