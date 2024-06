Markström sa sťahuje z Calgary do New Jersey, opačným smerom Bahl

Newark 19. júna (TASR) - Švédsky hokejový brankár Jacob Markström zmenil dres v rámci NHL. Vedenie Calgary Flames ho v stredu vymenilo do New Jersey Devils za obrancu Kevina Bahla a voľbu v 1. kole budúcoročného draftu.



Oba kluby rokovali o výmene Markströma už pred tohtoročnou uzávierkou transakcií, vtedy sa ju nakoniec nepodarilo zrealizovať, lebo Flames si nechceli ponechať časť z brankárovho platu, čo požadovali Devils. "Diabli" však naďalej cítili potrebu vystužiť brankársky post. Tentoraz už "plamene" súhlasili, že budú 34-ročnému Švédovi naďalej hradiť 31,25 percenta z jeho platu. Markström vstúpi na jeseň už do svojej piatej sezóny zo šesťročného kontraktu v celkovej hodnote 36 miliónov dolárov. Ročne v priemere zarobí 6 miliónov USD.



Markström začal svoju profiligovú kariéru na Floride, chytal aj za Vancouver, do Calgary prišiel v roku 2020 ako voľný hráč. V roku 2022 bol finalista na zisk Vezinovej trofeje pre najlepšieho brankára sezóny. V minulej sezóne odchytal za Flames 48 stretnutí, v ktorých dosiahol dve čisté kontá, mal priemer 2,78 gólu na zápas a úspešnosť zásahov 90,5 percenta.



Slovenskému obrancovi Šimonovi Nemcovi tak ubudol v defenzíve New Jersey konkurent, 23-ročný Bahl odohral v uplynulom ročníku za Devils všetkých 82 zápasov v základnej časti, v ktorých nazbieral 11 bodov za gól a desať asistencií. Pod zmluvou s platom 1,05 milióna dolárov je aj v budúcej sezóne, informovala AP.